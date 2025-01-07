Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

07.01.2025 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Ecvet Yusuf caddesi üzerinde, Selçuk SÖKER (E-30) 128 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NV 316 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Yenişehir Trafik Işıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymayarak dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen ve tarafında yeşil ışık yandığı için sağ tarafa dönüşe geçen Mustafa ATAŞLAR (E-25) yönetimindeki FE 155 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. NV 316 plakalı araç sürücüsü Selçuk SÖKER, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.