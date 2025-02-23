Manavoğlu'nun konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

Son zamanlarda adaya birilerini vurmak için gelenlerin tutuklanmasının yanına, dün de birini vurmayı becerip kaçarken yakalanan eklendi...

Güpegündüz Lefkoşa'nın en işlek caddelerinin birinde insanların karnını doyurmak için gittiği bir mekanda insan vurdular...

Polis teşkilatımız bu suçluyu yakalamış tabancasını da bulmuş.

Bu yeterli mi?

Hayır değil ....

Aklımdaki soruları buraya yazıyorum olası cevapları da yazıyorum ama artık bu sorulara yetkili mercilerden esas cevapları bekliyorum ki bundan sonrası için önümüzü görelim;

İki soru ve iki cevap var;

Ya tabancayla girdi ya da tabancayı buradan aldı.

Eğer birincisi olmuşsa, tabancayı ülkeye nasıl soktu?

Yok eğer ikincisi ise tabancayı ülke içinde nereden buldu, kimden aldı?

Her iki ihtimal de feci, korkunç!