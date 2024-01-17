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Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 09.15 sıralarında meydana gelen kaza , Mustafa Kayıkçı’nın (E-64), yönetimindeki GS 177 plakalı aracıyla dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette seyreden Akile Havutçu’ya (K-63) çarpması sonucu meydana geldi.

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