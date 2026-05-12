Polis açıklamasına göre, olay 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 03.30 sıralarında Fuzuli Sokak’ta meydana geldi. İ.B. (46), BMW marka araç sürdüğü gerekçesiyle M.A. (20) yönetimindeki aracın ön camına iki kez yumruk atarak camın kırılmasına ve aracın hasar görmesine neden oldu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturmada polis merkezine celp edilen İ.B.’ye tutuklu olduğu bildirildiği sırada, şahsın bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığı belirtildi. Polis, İ.B.’nin kendisini tutuklamaya çalışan görevli polis memurlarına karşı koyup engel olduğunu, ayrıca polisleri darp ederek görevlerinden men ettiğini açıkladı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.