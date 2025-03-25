LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, peyzaj bakım hizmetlerinin daha kapsamlı ve profesyonel bir şekilde yürütülmesi amacıyla Lefkoşa dört iş bölgesine ayrıldı. Bu kapsamda üç bölgenin peyzaj bakım işleri için Endemic Garden and Peyzaj İşleri Direktörü Sinan Özülkü ile sözleşme imzalanırken, diğer bölgenin bakım çalışmaları için Sözal Pazarlama Ltd. Direktörü Çağan Alganer ile anlaşmaya varıldı.

Park ve Bahçeler Şubesi’nin denetimi ve koordinasyonunda yapılacak çalışmaların süresi bir yıl olarak belirlendi. Bu süre içinde yapılacak çalışmalarla Lefkoşa'nın genel görünümünün iyileştirilmesi, yeşil alanların düzenli bakımı ve sürdürülebilir peyzaj uygulamalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.