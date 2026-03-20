13.03.2026 tarihinde Lefkoşa’da, Y.E. (E-40)’nin, kendisine ait Ortaköy’deki apartman dairesinde G.B. (K-26) ile S.B. (E-25)’nin kiracı olmamalarına rağmen, ülkede oturma izni alabilmeleri için B.Ç. (E-42), M.B. (K-49) ve G.J. (K-46) aracılığıyla sahte kira sözleşmesi düzenlediği tespit edildi.

S.B.’nin söz konusu sahte sözleşmeyi Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’nde ibraz edip tedavüle sürdüğü belirlendi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, tüm şahıslar tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.