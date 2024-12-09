Polisin açıklaması şöyle:

07.12.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da, A.B.(E-21)’nin üzerinde ve akabinde Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda; tasarrufunda toplam 41,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilmesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan zanlı C.R.(E-18), Lokmacı Kara Geçiş Kapısından çıkış yapacağı esnada tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.