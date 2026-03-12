ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran da misilleme saldırıları ile yanıt veriyor.

Bölgede çatışma ortamı hakim olmaya devam ederken, bu süreçte İran tarafından ateşlenip Türk hava sahasına yönelen iki füze geçen günlerde havada imha edilmişti.



Bu kapsamda NATO tarafından görevlendirilen Patriot Hava Savunma Sistemi'nin Malatya'da konuşlandırılmasına karar verildi.

“S-400'LER NEDEN KULLANILMADI?”

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın toplantısında sürece ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, kamuoyunda gündeme gelen "S-400'ler neden kullanılmadı?" sorusuna da yanıt verdi.

Türkiye'nin hava ve füze savunma faaliyetlerinin tehdit değerlendirmeleri ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çok katmanlı bir yapı içerisinde yürütüldüğünü belirten bakanlık, "Bu kapsamda en uygun savunma unsuru, angajman kuralları ve mevcut operasyonel tablo dikkate alınarak belirlenmektedir." açıklamasını yaptı.

“EN HIZLI ÖNLEME ARACI OTOMATİK OLARAK SEÇİLİR”

Türkiye'nin NATO'nun entegre hava ve füze savunma sisteminin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"- Bu sistem, erken uyarı sensörleri, komuta kontrol sistemi ve önleme füzelerinden oluşmaktadır.

- Bir balistik füze tespit edildiğinde, müdahale süresinin çok kısa olması sebebiyle sistem en uygun ve en hızlı önleme aracını otomatik olarak seçerek ateşlemektedir.

- Ülkemize yönelen balistik füze tehdidine karşı en uygun ve etkin savunma unsurları devreye alınarak söz konusu mühimmat başarıyla imha edilmiştir."

MALATYA'YA KONUŞANDIRILAN PATRIOT SİSTEMİ

Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden görevlendirilen Patriot Sistemi'nin Malatya'da görevlendirildiğini anımsatan bakanlık, "NATO, müttefik ülkelerin hava sahalarını ve topraklarını koruma iradesine sahip bir güvenlik ittifakıdır; Türkiye ise jeostratejik konumu, güçlü ordusu ve ittifakın güneydoğu kanadındaki kritik rolüyle bu yapının en önemli unsurlarından biridir." açıklamasını yaptı.

Açıklamada aynı zamanda, "Atılan bu adımlar; hem Türkiye’nin hem NATO’nun savunma, caydırıcılık ve müttefik dayanışması anlayışıyla, ortak güvenliğini tahkim etmeyi amaçlamaktadır." denildi.

İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜN DURUMU

Açıklamada Adana'daki İncirlik Üssü'nün durumuna da değinildi. İncirlik'in bir Türk üssü olduğu vurgulanan açıklamada, "Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza bağlı olarak görev yapan 10’ncu Ana Jet Üs Komutanlığımız Adana İncirlik’te konuşludur. 10’ncu Ana Jet Üs Komutanlığımızda, F-16 filomuz, Tanker filomuz ve İHA’larımız bulunmaktadır. Üzerindeki tüm tesisleri ile birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyetine aittir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Üs komutanı Türk tuğgeneralimizdir. Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez. Orada ayrıca İspanya, Polonya ve Katar askeri personeli de bulunmaktadır." ifadeleri de kullanıldı.

KKTC'DE ALINAN ÖNLEMLER

Bölgedeki savaş nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bir dizi önlem alınmıştı. TSK'ya ait F-16 savaş uçakları, KKTC'de konuşlandırılmıştı.

Bu önlemin muhtemel tehditlere karşı alındığını bildiren MSB, şu açıklamayı yaptı:

"- ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalardan kaynaklanan füze ve drone tehdidi sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırdığımız hava ve hava savunma unsurlarımız; caydırıcılığı tahkim etmeye, hava sahasının güvenliğini desteklemeye ve muhtemel tehditler karşısında hızlı reaksiyon kabiliyetimizi güçlendirmeye yöneliktir.

Aldığımız bu ilave tedbirler sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değil Ada’nın tamamının güvenliğine katkı sağlayacaktır.

- Bilindiği üzere Türkiye Kıbrıs’ta Garantör ülkedir. Garantör olmayan bazı ülkelerin Kıbrıs Adası ve Doğu Akdeniz’e askerî unsur sevk ettiği bir ortamda, Türkiye’nin aldığı tedbirler son derece meşru, yerinde ve dengeli bir güvenlik yaklaşımının gereğidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne biz yeteriz.

"KKTC'NİN GÜVENLİĞİ BİZİM GÜVENLİĞİMİZDİR"

- Türkiye, bölgede gerilimi artıran değil barış ve istikrarı koruyan bir anlayışla hareket etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Bununla birlikte, Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini hedef alan hiçbir hasmane tutuma ve oldubittiye izin vermeyecek; Garantörlüğün vermiş olduğu hak ve yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz.

YUNANİSTAN'IN SON FAALİYETLERİ

Bakanlıktaki basın brifinginde Yunanistan'ın Ege'deki son faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede de bulunuldu.

"Doğu Ege Adaları Yunanistan'a 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ve 1947 tarihli Paris Barış Antlaşması ile gayri askeri statüde bulundurulma şartıyla devredilmiştir." hatırlatması yapılan değerlendirmede, şu ifadeler kullanıldı:

"- Limni (Lozan Barış Antlaşması) ve Kerpe Adaları (Paris Barış Antlaşması) gayri askeri statüde olması gereken adalardır. Gayri askeri statü, antlaşmaların esaslı şartı olarak düzenlenmiştir.

- Dolayısıyla gayri askeri statünün ihlal edilmesi esaslı bir ihlale sebep olmakta ve bu oldu-bitti çabaları hukuken tek taraflı olarak gayri askeri statünün sona erdiği sonucunu doğurmamaktadır. Bu husus devletimizin en üst kademesi tarafından da dile getirilmiştir.

- Yunanistan’ın usulüne uygun olarak akdedilmiş antlaşmalar hilafına adaların statülerini ihlal eden girişimleri hem hukuka aykırılık yaratmakta hem de komşuluk-müttefiklik ilişkilerimizi zedelemektedir. Coğrafyamızda süregelen güvenlik krizlerine karşı NATO müttefikleri arasında bu tarz durumların yaşanması kabul edilemezdir.

- Yunanistan’ın gerçek amaca hizmet etmeyen ve bölgemizde yaşanan krizleri fırsata çevirmeye yönelik girişimlerini kabul etmediğimizi ve bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri aldığımızı ifade ediyoruz."