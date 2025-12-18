Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, M.A.S.M. (E-28) ile M.A.M.A. (E-20)’nin kalmakta oldukları ikametgahta gerçekleştirilen aramada, yaklaşık 225 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan hassas terazi emare olarak alındı.

Ayrıca söz konusu ikametgahta kalan M.A.M.A. (E-25) ile M.A.Y.H. (K-21)’nin yapılan muhaceret kontrollerinde, ülkede yasal statüleri bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak ülkede kaldıkları tespit edildi.

Olayla bağlantılı tüm şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.