Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı A.S.S. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ahmet Sinanoğlu, zanlının 1 Ocak 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Hüseyin Ruso Caddesi üzerinde bulunan bir markette, devriyede görevli polis ekipleri tarafından kimlik kontrolü yapılmak istendiği sırada ekiplere karşı direnç göstermesi üzerine makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu ceketin sağ cebinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 1 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini kaydetti.

Sinanoğlu, zanlının ikametgah adresini bildirmemesi nedeniyle ev araması yapılamadığını, alınacak ifadeler bulunduğunu ve zanlının ülkedeki yasal statüsünün araştırılacağını ifade ederek, 7 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.