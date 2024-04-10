Bayramın ilk gününde Lefkoşa'da yangın meydana geldi.

Restoranın mutfak bölümünde, fritözün aşırı ısınmasından dolayı çıktığı sanılan yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Saat 11.25 sıralarında, Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Burger King isimli iş yerinde, fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu Sanayi tipi fritöz ile davlumbaz yanarak, iş yeri içerisindeki yiyecek ve içecekler kullanılmaz hale gelirken, duvarlar ve eşyalar ise islenmek suretiyle hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.



