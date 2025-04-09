Orta gerilim elektrik şebekesinde gerçekleştirilecek proje çalışması nedeniyle, 10:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında Alayköy’de bulunan Hürriyet Sokak, Hilal Sokak, Leylak Sokak, Beyazıt Sokak, Gelibolu Sokak ve Şehitler Caddesi'ne elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK yetkilileri, çalışmaların seyrine bağlı olarak elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha erken ya da geç verilebileceğine dikkat çekerek, vatandaşlardan her an enerji varmış gibi tedbirli olmalarını istedi. Ayrıca, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli önlemleri alması rica edildi.

Yetkililer, çalışmalardan dolayı yaşanabilecek rahatsızlık için özür diledi.