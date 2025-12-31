Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çoksesli Gençlik Korosu ile LBOFem Kızılbaş Kilisesi'nde “Yeni Yıla Merhaba Konseri” verdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre, şef Hare Yakula’nın yönetiminde ilk olarak LBOFem sahne aldı. Konserin ikinci bölümünde ise LBO Çoksesli Gençlik Korosu sahneye çıktı.

Şef Hare Yakula yaptığı konuşmada 2025’in LBO Koroları için başarı dolu bir yıl olduğunu, 2026’da da nitelikli ve yaşama dokunan projeleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Başarının formülünün emek, özveri, disiplin ve kolektif çalışma isteği olduğunu kaydeden Yakula, “2026, daha fazla kişinin, çoksesli koro müziğinin iyileştirici ve birleştirici gücünü keşfederek deneyimlediği bir yıl olsun” dedi.