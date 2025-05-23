Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören Tawfeig hayati tehlikeyi atlattığından bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi dahiliye servisine sevk edildi. Tutuklu araç sürücüsü Gülen Çıldır (K-19) da serbest bırakıldı.

Erhürman: Çocuklarımız göç etmesin, gidenler geri dönmek istesin diye bu yoldayız

Erhürman: Çocuklarımız göç etmesin, gidenler geri dönmek istesin diye bu yoldayız

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.