Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre yüksek ve orta gerilim elektrik şebekelerinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak 8.00-9.00 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Maliye Bakanlığı bölgesi, KKTC Meclisi ve civarı, T.C. Büyükelçiliği, Mahkemeler bölgesi, Ledra Palas bölgesi, Hamitköy, Dumlupinar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge, Sera Fitness Salonu, Opel Plaza, Levent İlkokul ve Civarı, 9 Eylül İlkokulu ve civarı, OMAĞ Apartmanları, Metehan Sosyal Konut Apartmanları ve civarı, Kemal Şemiler Caddesi'nin cadde boyunca her iki tarafı.”