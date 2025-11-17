Uygulamalı eğitim, otel yönetimi tarafından organize edilerek ilgili birimlerin koordinasyonuyla başarıyla tamamlandı.

Eğitim sırasında, otelde görev yapan personel, acil durum senaryolarını canlandırarak kriz anlarında nasıl hızlı ve etkili bir şekilde hareket edeceklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Misafirlerin tahliyesi, yangına müdahale ve güvenli bölgelerin oluşturulması gibi kritik adımlar titizlikle ele alındı. Bu süreçte, personel yangın güvenliği, acil çıkış planları ve kriz yönetimi gibi hayati önem taşıyan konularda pratik bilgi edinmiş oldu.

Ayrıca, uygulama sırasında çalışanlara ilk yardım eğitimi de verildi. Bu eğitimler, olası acil durumlarda misafirlerin ve personelin sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla temel ilk yardım müdahalelerini içeriyordu. Bu sayede, otel çalışanlarının yalnızca yangın veya acil tahliye gibi durumlara değil, aynı zamanda anında müdahale gerektiren tıbbi acil durumlara karşı da hazırlıklı olmaları sağlandı.