Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 17–23 Mart tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile buna bağlı cephe sisteminin etkisi altında kalacak.

Havanın bugün parçalı bulutlu akşam saatleri çok bulutlu, yarın çok bulutlu öğleden sonra yer yer yağmurlu, zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazar günü parçalı ve çok bulutlu, 23 Mart Pazartesi günü de az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18–21 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgâr, dönemin ilk yarısında kuzey ve doğu yönlerden, ikinci yarısında ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.