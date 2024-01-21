Kıbrıs'ın kalbi Girne Les Ambassadeurs Otel'de pop müziğin özel sesi Sıla sahne aldı.

Reportuarında kendi şarkıların yanısıra Sezen Aksu'dan da şarkılar seslendiren Sıla, performansıyla adeta büyüledi.

Sıla sahnede hayat arkadaşı İlker Kaleli' yi de unutmadı....

İlk albüm çalışması "Harami" ile sahneye çıkış yapan Sılaya'ya Kaleli'den güzel dilekler de geldi.

Kaleli "Dinleyenin çok olsun .Ben senden çok heyecanlıyım yolun açık olsun" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sıla unutulmaz bir kış gecesine imza attı.