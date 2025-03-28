Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs Özel Danışman Yardımcısı Colin Stewart, 2 Nisan’da saat 09.00’da ara bölgede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in bir araya geleceği bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Anımsanacağı üzere Cenevre’deki Kıbrıs zirvesinde liderler 6 maddelik güven yaratıcı önlemler konusunda uzlaşmıştı.

Liderlerin bu çerçevede uzlaşılan konularda nasıl ilerleme sağlanacağı konusunda görüşecekleri öğrenildi.