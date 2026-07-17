Bunlar da ilginizi çekebilir

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Sadıkoğlu, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşamda daha aktif yer almalarını destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

İskele Belediyesi'nin, özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımlarını artırmak ve aileleriyle birlikte daha fazla sosyal ortamda vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Dr. Fazıl Küçük Parkı içerisinde hizmet veren tesiste düzenlenen buluşmada, Başkan Sadıkoğlu vatandaşlarla yakından ilgilenerek özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.