Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:



"BM Genel Sekreteri Sn. Guterres’in çabalarını desteklediğimizi daha önce açıklamıştık.

Kendisinin bu çerçevede adaya gelme kararı vermiş olmasını olumlu karşılıyoruz.

Bu ziyaret planı, 16 yıl aradan sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri’nin adaya gelip Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerle burada görüşecek olması açısından da önemlidir.

Bilindiği gibi, göreve gelmemizden bu yana pek çok konunun Lefkoşa’da ele alınmasının önemine vurgu yaptık. Bunun en üst düzeyde, Sn. Genel Sekreter’in katılımıyla gerçekleşmesinin

planlanmasını doğru buluyoruz.

Elbette bu görüşmelerde güven yaratıcı önlemler de, Sn. Genel Sekreter’in Crans Montana’dan sonra dillendirdiği şekliyle “bu kez farklı olmalı” yaklaşımı konusundaki fikirler de değerlendirilecektir.

Sn. Genel Sekreter’in katılımıyla yapılacak görüşmeler, hem tarafların birbirini hem de Birleşmiş Milletler’in tarafların pozisyonlarını daha iyi anlaması, not etmesi ve çabaların yönünün belirlenmesi açısından anlamlı olacaktır.

Kıbrıs Türk tarafı olarak Genel Sekreter’in çabalarını desteklediğimizi ve samimiyet ve ciddiyetle bu ça