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Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazasına neden olduğu gerekçesiyle M.A. tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 103 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen M.A. (50), yönetimindeki RP 565 plakalı salon araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen E.Y. (60) yönetimindeki VD 005 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

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Girne-Değirmenlik Anayolu'nun 4-5'inci kilometreleri arasında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

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