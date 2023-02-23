Gayriresmi buluşma, Güney’de yapılan Kıbrıs Rum Yönetimi başkanlık seçimlerini kazanan Hristodulidis’in resmen görevi devralmasının öncesinde yer alıyor.

Esra Özberkman: Filmlerdeki gibi duvarlar uçuştu…

Esra Özberkman: Filmlerdeki gibi duvarlar uçuştu…

Kanadalı diplomat Stewart, gayriresmi buluşmanın hazırlığı kapsamında, dün Cumhurbaşkanı Tatar’ı, önceki gün ise Rum lider Hristodulidis’i ziyaret etmişti.

İki liderin ilk buluşmasını KKTC yanında, Kıbrıs Rum medyası ve uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri izliyor.

İki liderin ilk kez bir araya geldiği “1+1" formattaki gayriresmi buluşma, saat 11.15’te başladı.

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