Kuzey Kıbrıs Turkcell'den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından düzenlenen ödül töreninde konuşan Lifecell Digital Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, “Bu ödül, yalnızca finansal bir başarı değil; ülkemizin geleceğine yaptığımız yatırımların, teknolojiye olan inancımızın ve ekip olarak ortaya koyduğumuz emeğin bir yansımasıdır. Sürdürülebilir büyüme hedefiyle, topluma değer katan projeler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Küçüközdemir, teknoloji odaklı yatırımları ve büyümeyi merkeze alan vizyonlarını aynı sorumluluk bilinciyle sürdüreceklerini ifade etti. Bu başarıda ekip çalışmasının ve müşteri güveninin büyük payı olduğunu vurgulayan Küçüközdemir, tüm çalışanlara ve kullanıcılarına teşekkür etti.

Törende, “Vergi Onur Ödülü”, Murat Küçüközdemir’e, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler ve KTTO Başkanı Turgay Deniz tarafından takdim edildi.