-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Maliye Bakanlığı'na bağlı Para Kambiyo Dairesi özelliştirme ile ilgili yetkili olan kurum olduğunu kaydeden Berova, "Özelleştirme kapsamı ve şekli konusunda net bir karar üretmedik, ön bir çalışma yapılacak, akabinde Bakanlar Kurulu'nda tartışılacak ve bize en uygun yöntem hangisidir o konuyla ilgili bir karar üreteceğiz" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta Mersin Limanında bir inceleme gezisi yapma imkanı bulduğunu kaydeden Berova, Mersin Limanı'nın Türkiye'de ilk özelleştirilen liman olduğunu hatırlattı, 'günün sonunda doğru bir planlama, doğru bir şartname ve yapılacak özelleştirmenin ihale yasasına uygun olarak yapılması önceliğimizdir' diye konuştu.

"Günün sonunda bize özgü ve bizim limanlarımıza uygun bir özelleştirme biçimi belirleyeceğiz' diye konuşan Berova, 'Yaklaşık bir yıllık süremiz var. Günün sonunda dokumuza uygun bir metodolojide çalışmalarımızı tamamlayacağız' diye konuştu.