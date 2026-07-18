Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Ercan Güleser, zanlının 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında Gönyeli Polis Karakolu'na gelerek muhaceret affından yararlanmak istediğini söylediğini belirtti.

Polis, zanlının pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren toplam 594 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini ve bunun üzerine zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Soruşturmanın sürdüğünü ifade eden polis, zanlının ülkeden ihraç edilmesi için gerekli yazışmaların yapılacağını, ayrıca KKTC'de bulunduğu süre içerisinde başka bir suça karışıp karışmadığının da araştırılacağını belirterek mahkemeden 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, soruşturmanın selameti açısından zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.