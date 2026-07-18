Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Görken Taşlı, 16 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi'nin aldığı bilgi üzerine zanlıların Lefkoşa'da uyuşturucu madde tasarruf edip sattıkları yönünde çalışma başlatıldığını söyledi.

Polis, aynı gün zanlıların kaldığı adrese gidildiğini, ekipleri gören M.S.B.'nin kaçmaya çalıştığını ancak makul güç kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklandığını belirtti.

Evde yapılan aramada M.S.B.'nin yatak odasında yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin ele geçirildiğini kaydeden polis, üç zanlının da tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, M.S.B.'nin üzerinde yapılan aramada 100 ABD doları, 80 euro ve 30 sterlin nakit para bulunduğunu, zanlının verdiği gönüllü ifadede ise uyuşturucu maddeyi 15 Temmuz'da Gönyeli'de bir şahıstan 10 bin TL karşılığında satın aldığını beyan ettiğini aktardı.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, ele geçirilen maddenin Devlet Kimya Laboratuvarı'na, muhafazada kullanılan naylon parçanın ise Polis Genel Müdürlüğü Parmak İzi Şubesi'ne gönderileceğini söyledi. Aranan bir şahıs bulunduğunu, alınacak ifadeler ile incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.