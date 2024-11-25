Lefkoşa Türk Belediyesi acil müdahale ekipleri koordineli şekilde 24 saat aralıksız çalışma sürdürürken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile de iş birliği içerisinde devrilen ağaçlar, elektrik telleri, trafik ışıklarında yaşanan teknik aksaklıklara en hızlı bir şekilde müdahale ettiler.

Lefkoşa Türk Belediyesi, gerek sosyal medya yayınları gerekse canlı yayınlara bağlanarak gelişmeleri sürekli olarak yurttaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Ekipler, ulaşan şikayetlere bugün de öncelik ve aciliyet sırasına göre müdahalelere devam ediyor.

Alo 185 Çözüm Hattı 24 saat devrede

Gün içerisinde fırtına nedeniyle oluşabilecek tüm durumlarda yurttaşlar Alo 185 Çözüm Hattı’na 24 saat boyunca ulaşabilecek.