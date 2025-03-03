Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), başkent Lefkoşa sakinlerine daha hızlı, daha etkin ve daha verimli hizmet sunmak amacıyla, 2024 yılında başlattığı araç filosunu yenileyip güçlendirme adımlarına 2025 yılında da devam ediyor. Bu kapsamda, temizlik ve altyapı çalışmalarının daha etkili bir şekilde yürütülebilmesi için özellikle sahada kullanılacak olan 6 yeni iş aracı belediye filosuna katıldı.

LTB'nin kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği filo güçlendirme çalışmaları neticesinde; 1 adet traktör, 2 adet kendinden yükleyici çekirge, 1 adet damperli kamyon ve 2 adet çöp kamyonu belediye envanterine dahil edildi. Yeni alınan bu araçlar, Lefkoşa’nın temizlik, altyapı ve diğer ilgili belediye hizmetlerinde hızlı ve verimli çözümler sunulmasına katkı sağlayacak.

LTB'nin Lefkoşalılara verilen hizmet niteliğini artırmak için ihtiyaç duyulan iş araçlarının alımı, belediyenin mali disiplin anlayışı çerçevesinde planlı bir şekilde hayata geçirildi. Kira İhale Komisyonu’nun değerlendirdiği teklifler sonucunda finansmanı öz kaynaklarla sağlanan ihale süreci tamamlandı ve LTB ile ilgili firma yetkilileri arasında protokoller imzalanarak toplamda 6 aracın alımı gerçekleştirildi.