Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan aşırı yağışlara işaret etti.

Harmancı, “Son 3 gündür devam eden ve son 24 saatte oldukça şiddetlenen yağışlarda Lefkoşa’da herhangi bir yol trafik akışına kapatılmamış, herhangi bir iş yeri veya evden su baskını ihbarı tarafımıza ulaşmamıştır” dedi.

“Ekiplerimiz 3 gündür sahadadır ve aralıksız olarak kontrollerine devam etmektedir” diyen Harmancı, şöyle devam etti:

“Tüm yaptığımız altyapı çalışmaları eksiksiz olarak işlemiştir. Tespit ettiğimiz daha alt ölçekli problemleri de belli bir program dahilinde muhakkak gidereceğiz.”

“UMUDU YÜKSEK TUTMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ”

Harmancı, bu akşam düzenlenen eyleme dikkat çekerek, “Yoğun yağmur altında laikliğimize, hayat tarzımıza ve kadınlarımıza yönelik yükselen tehditlere karşı bir araya gelmek ve umudu yüksek tutmak çok önemliydi” açıklamasını yaptı.