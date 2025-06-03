İş Yerleri Denetleniyor

LTB Halk Sağlığı Şubesi, bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için gündüz ve gece olmak üzere rutin denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde gıda işletmeleri, berber ve kuaför salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehaneler genel hijyen açısından denetleniyor.

Açık Pazar, 8 Haziran Pazar günü kurulmayacak

Pazar günleri Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar, bayram tatiline denk geldiği için 8 Haziran Pazar günü kurulmayacak.

Fuar Alanı hizmette

Lefkoşa Fuar Alanı’nda bulunan bayram yeri, 4 günlük bayram süresi boyunca hizmette olacak.



Bandabuliya (Belediye Pazarı) bayramın 4. günü (9 Haziran Pazartesi) açık olacak

Belediye Pazarı (Bandabuliya) bayramın ilk üç günü kapalı olacak, 9 Haziran Pazartesi ise yeniden yurttaşların hizmetinde olacak.

Alo 185 Çözüm Hattı 24 Saat Devrede

Lefkoşalılar bayram tatili sürecinde tüm taleplerini 24 saat boyunca Alo 185 Çözüm Hattı’na bildirebilecek.

Zabıta ekipleri görev başında olacak

Zabıta ekipleri bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini de sürdürecekler.

Temizlik Şubesi Rutin Şekilde Evsel Atıkları Toplayacak

LTB Temizlik Şubesi genel çöp toplama hizmeti bayram süresince rutin şekilde devam edecek. Temizlik Şubesi ekipleri ayrıca şehrin temizlik ve düzeninin bozulmaması için ana arterlerdeki temizlik çalışmalarına devam edecek. Temizlik Şubesi, bayram öncesi LTB sınırlarında bulunan tüm mezarlıklarda temizlik işlemlerini tamamladı.

Defin İşlemleri

LTB defin hizmetleri için bayram boyunca da nöbetçi ekipleri ile görevde olacak. Defin işlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan nöbetçi personele ulaşılabilecek.

Halk Sağlığı Şubesi ve Yaşlılara Hizmet Birimi Nöbetçi ekipler görev başında olacak

Bayram tatili süresince LTB Halk Sağlığı Şubesi ile acil durumlarda yardımcı olmak için LTB Yaşlılara Hizmet Birimi nöbetçi ekipleri görev başında olacak. LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi de acil durumlarda özel gereksinimli bireylere yardımcı olmak için nöbetçi ekip bulunduracak. Şubelere Alo 185 Çözüm hattından ulaşılabilecek.

Barınak ve Sokaktaki Canlar için besleme ve bakım hizmetleri devam edecek

Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki can dostlara rutin bakım ve besleme hizmetleri verilmeye devam edilirken, sokaktaki canlar için de su ve mama takviyeleri sürdürülecek.

LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibi bayram süresince görev başında olacak

Bayram süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibi görev başında olacak. Her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri için Alo 185 Çözüm Hattı’nda nöbetçi ekiplere ulaşılabilecek.

Kiosk Cihazlarından 7/24 Kontörlü Su Yüklenebilecek ve tüm LTB ödemeleri yapılabilecek

Bayram tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığı’nda, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman su yükleyebilecekler ve LTB’ye dair tüm ödemelerini gerçekleştirebilecekler.

Ayrıca su faturası, emlak vergisi,reklam borcu, meslek vergisi borcu, kira borcu ve trafik cezaları da LTB Online Mobil uygulama ve www.lefkosabelediyesi.org web sitesinden ödenebilecek.