LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile İMO Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci arasında imzalanan protokol kapsamında Belediye ve Oda, Ortaköy’de bulunan Dr. Remzi Gönenç Sokak’ta hayata geçirilecek Yeşil Alan Peyzaj Düzenleme Projesi’nde iş birliği yapacak. Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve Belediye yetkililerinin de hazır bulunduğu imza töreni sırasında imar planı, yapı denetimi, inşa edilecek park gibi konularda fikir alışverişi de yapıldı.

Ortaköy’de bulunan yeşil alan üzerine inşa edilecek park sürdürülebilir şehircilik ilkeleri doğrultusunda çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunacak şekilde tasarlandı. Parkta İMO’nun merhum üyelerini temsil eden bir anıt, amfi alanı ve otopark da yer alacak. Projede çevre dostu uygulamalar öne çıkarılırken, doğal alanların korunmasına ve toplumun sosyal ihtiyaçlarına uyumlu bir yapı oluşturulacak. Birçok çevreci ve son teknoloji yapıların kullanılacağı ve yerel yönetim- sivil toplum iş birliğine çok iyi bir örnek de oluşturacak projenin 6 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Harmancı

Protokol imza töreni sırasında konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, projenin yerleşimin yoğun olduğu ve sağlık sektörünün merkezlerinden biri haline gelen bölgede hayata geçirileceğini belirterek, bu çalışmanın başkent için büyük bir kazanım olacağını vurguladı.

İnşaat Mühendisleri Odası ile gerçekleştirilen iş birliğinin değerli olduğunu ifade eden Başkan Harmancı, projenin hem sosyal hem de kentsel anlamda önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini söyledi. Bu çalışmayla, halkın kullanımına açık bir park alanı oluşturulurken aynı zamanda bir anıtın da kente kazandırılacağını belirtti.

Başkan Harmancı, meslek odalarının kent yaşamına katkılarının her geçen gün arttığını ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın bu projeye öncülük etmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Oda ile iş birliği içinde Lefkoşa için daha birçok projeyi hayata geçirme niyetini de belirten Başkan Harmancı, bu tür çalışmaların bilimsel veriler ışığında şekillendirilmesinin önemine dikkat çekti. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Harmancı, bu tür iş birliklerinin kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Ekinci

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci, projenin gerçekleşmesine katkı sağlayan belediye yönetimine teşekkür ederek, bunun sadece bir park projesi değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk adımı olduğunu da vurguladı. İnşaat Mühendisleri Odası’nın her zaman toplum yararına projeler ürettiğini ifade eden Ekinci, bu proje ile önemli bir kazanım sağlanacağını belirtti.

Park projesi kapsamında sürdürülebilir su yönetimi ve yenilenebilir enerji konularına da odaklanacaklarını ifade eden Ekinci, bu unsurların hem deneyimlenmesi hem de ülkeye kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.