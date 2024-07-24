Proje çalışmaları kapsamında 26 Temmuz Cuma sabah 07.00'den 26 Ağustos Pazartesi gününe kadar Ortaköy Sivil Savunma Çemberi’nden Metehan ve Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) istikametindeki çift şerit yol trafiğe kapalı olacaktır.

Sivil Savunma Çemberi’nden Metehan ve Mehmet Akif Caddesi’ne gidecek sürücüler, çemberde yapılacak yönlendirme ile karşı şerite yönlendirilecek ve bu yol üzerinden Metehan Çemberi’ne ulaşabileceklerdir.

Metehan Çemberi’nden Ortaköy Sivil Savunma Çemberi’ne gidecek olan sürücüler için bu istikametteki yol araçlara açık olup tek şerit halinde kullanılacaktır. Çalışmalar süresince sürücülerin trafik uyarı ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri rica olunur.