Volkanik kayalar, eriyen buzullar, sisten toplanan damlacıklar ve bulutlardan toplanan lüks sular, toprağa daha az temas ettiği için mineral ve tat bakımından farklı özelliklere sahip ve tamamen işlenmemiş şekilde şişeleniyor. Lüks suların elde edilme biçimleri de tıpkı şarap üretiminde olduğu gibi hikâyeleştirilerek bir pazarlama aracına dönüşürken, ürüne yönelik ciddi bir talep de oluşturulmuş durumda.

Hürriyet'te yer alan habere göre lüks restoranların yemeğe göre farklı su çeşitleri bulunan menülerinin yanı sıra dini sebeplerle alkol kullanmayan toplulukların davetlerinde de lüks su kullanımı artmış durumda. Uzmanlar daha sağlıklı bir yaşam tarzına yönelen genç neslin de alkollü ve gazlı içeceklerden uzaklaşmasının talebi arttırdığını söylüyor.



ÇEVRECİLER TEPKİLİ

Öte yandan dünya genelinde temiz suya erişim güçlüğü yaşayan milyarlarca insan varken, lüks su satışı gibi bir sektörün oluşmuş olmasına tepki gösterenler de var. Ayrıca çevreciler de içilebilir musluk suyuna erişimin olduğu bölgelerde plastik şişelere girmiş su tüketiminin oluşturduğu atıklarla gezegene verilen zarara dikkat çekiyor. Bazıları ise normal ve lüks su arasında bir fark olmadığı, bunun bir dolandırıcılık olduğu görüşünde. Birleşmiş Milletler’e göre 2022’de 2.2 milyar insanın güvenli bir su kaynağına erişimi yok. Bunlardan 703 milyonu ise basit bir su hizmetine bile erişemiyor.

