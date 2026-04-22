Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kurulduğundan bu yana ilk kez bir Fransa Cumhurbaşkanı’nın ülkeye resmi ziyaret düzenleyeceğini ve Macron’un temaslarının savunma ile güvenlik alanlarında iş birliğine odaklanacağını yazdı.

Gazete, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in dün, yazılı açıklama yaparak, Macron’un ziyaretinin, yakın dönemde iki ülke arasında imzalanan bazı anlaşmaların ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğu döneme denk geldiğini ve Macron’un yarın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Başkanlık Sarayı’nda bir araya geleceğini kaydettiğini belirtti.

Habere göre Letimbiotis, görüşmelerin stratejik ortaklık ilişkisi, enerji, güvenlik, savunma ve Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’na dair konularla ilgili olacağını ve Hristodulidis’in Macron’a, Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgilendirme yapacağını ifade etti.

-Üst düzey güvenlik tedbirleri alınıyor

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum polisinin yarın ve bir sonraki gün Ayia Napa Marinası ile Kongre Merkezi’nde yapılacak gayriresmi AB Liderleri toplantısı için olağanüstü tedbirler aldığını yazdı.

Polisin güvenli varış, konaklama ve dolaşım için plan hazırladığını kaydeden gazete, çevik kuvvet ekiplerinin bu akşamdan itibaren Avrupalı liderlerin konaklayacağı yerlerin önünde beklemeye başlayacağını bölgedeki tüm eylemleri kontrol edeceğini belirtti.

Gazete, polis helikopterleriyle havadan da denetimler yapılacağını ve bazı yolların belli saatlerde kapatılacağını kaydetti.

Haberde, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) da Avrupalı liderlerin korunması için belli tedbirler alacağı ifade edildi.