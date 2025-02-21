Polisin açıklaması şöyle:

19.02.2025 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Ortaköy’de faaliyet gösteren bir mağazada, bir müşteri tarafından unutulan para cüzdanı ile birlikte içerisinde muhafaza edilen kimlik kartları, sürüş ehliyeti, banka kartı ve 5000 TL nakit para, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalınmışır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen K.G.(K-23) ve J.S.(K-21) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.