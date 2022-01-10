Görenler yeni doğduğuna inanamadı!

Hamilelik kadınların hormonal olarak değişimler gösterdiği en zorlu süreçlerden biridir. Bebekler genellikle hamileliğin 37-42. haftalarında dünyaya gelir. Yeni doğan bir bebeğin ortalama ağırlığı ise erkek çocuklarında 3-4 kilo; kız çocuklarında ise 2-3 kilo arasında değişir. Ancak sosyal medyada kısa sürede popüler olan bir gönderide 37 haftalık hamileyken doğum yapan bir kadın 5 kilo ağırlığında bir bebek dünyaya getirdiğini söyledi. Bebeğinin hastanede çekilen ilk görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan kadın şaşkınlık yarattı.

Hamilelik dönemin zorlu geçtiğinden söz eden Olson, doğumun hemen öncesinde çekilen bir fotoğrafını “Beni bu hale getirdi” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları bebeğin görüntüsü karşısında şaşkınlık yaşadı. Kullanıcılar Olson’un gönderisini kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.