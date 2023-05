Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

16.05.2023 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Mustafa BAYIR(E-29) yönetimindeki US 855 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce önündeki aracı soldan geçmeye çalışması sonucu, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sol tarafa doğru dönüşe geçen Beste SAKALLI(K-40) yönetimindeki RB 964 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle US 855 plakalı motosiklet, yolun soluna geçerek park halinde bulunan RB 760 plakalı aracın sol arka kısmına da çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan US 855 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa BAYIR, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ el bileğinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam etmektedir.