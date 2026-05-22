Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Bilal Akkuş olguları aktardı. Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde Alayköy’de M.K.’ye ait iş yerine ait konteynerlerden makinist aletleri çalındığını söyledi. Polis, iş yeri sahibinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını, yapılan araştırmalar sonucu suçla bağlantısı olduğu tespit edilen zanlının 13 Mayıs’ta tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının evinde arama yapıldığını ancak makinist aletlerinin bulunmadığını kaydetti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, ek süre alındığını, bu süre içerisinde evinde ikinci kez arama yapıldığını kaydetti. Polis, zanlının gösterimi ile JBL hoparlör, mikrofon ve farklı eşyaların evin bahçesindeki araçların içerisinde bulunduğunu söyledi.

Polis, 14.05.2026 tarihinde müşteki M.K.’ye zanlının evinde bulunan emarelerin gösterildiğini, içerisinden JBL hoparlör, JBL mikrofon ve yeşil mikrofiber bezin kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı. Polis, zanlının ikinci kez mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını, evinde üçüncü arama yapıldığını ancak makinist aletlerinin bulunmadığını belirtti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, KKTC vatandaşı olduğunu, makinistlik yaparak geçimini sağladığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına ve bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.