Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Azra Mutlu olguları aktardı. Polis, 20.05.2026 tarihinde saat 10:45 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Tanzimat sokak üzerinde İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi tarafından yapılan muhaceret kontrollerinde C.E.E. 29.11.2023 tarihinden itibaren 903 gün, D.A.O. 29.11.2023 tarihinden itibaren 903 gün, H.S.E. 04.06.2025 tarihinden itibaren 350 gün, J.G’nin ise 29.11.2023 tarihinden itibaren 903 gündür KKTC’ de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, İçişleri Bakanlığından ifade temin edileceğini, zanlılar adına ihraç yazısı yazıldığını ve cevap beklendiğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi