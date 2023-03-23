Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Düşen dev kaya yolu kapattı Düşen dev kaya yolu kapattı

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.