Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya 'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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