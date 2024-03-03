HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretler sırasında konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay “Bakanlar, milletvekilleri, müdürler, müsteşarlar düzeyinde ortaya çıkan sahtekarlıklar ve yolsuzluklar ülkedeki çürümüşlüğün geldiği seviyeyi ve tehlikeyi gösteriyor. Bu yolsuzluklar ülkeye ihanettir” ifadelerini kullandı. Halkın olup bitenleri takip ettiğini, her şeyin de farkında olduğunu söyleyen Özersay, “Bu yaşananların bedelini maalesef en ağır şekilde halkımız ödüyor ama bu bedelin faturasını günü gelince bu çürümüşlüğün sorumlularına kesecektir” dedi. Girne ve İskele bölgelerinde okullarda yabancı uyruklu Türkçe bilmeyen çok sayıda öğrenci olduğunu ve sınıflarda öğretmenlerin ders anlatmakta ciddi güçlük çektiklerini vatandaşların dile getirdiğini vurgulayan Özersay “bizler devlet okullarında okuduk ve çok da iyi eğitim aldık. Oysa şimdi gerek plansızlık, gerek alt yapıya gerekli kamu kaynaklarının ayrılmaması gerekse tam gün eğitime geçilmesi için herkesin elini taşın altına koymaması nedeniyle devlet okullarında ciddi eğitim sorunları vardır” dedi.

Devlet hastanelerinde de hastaların “bakıcı mafyasına” teslim edildiğini savunan Özersay, pek çok sigortalı hastanın ilaç bulmakta sıkıntı çektiği için dışarıdan eczanelerden ya da Güney Kıbrıs’tan kendi parasıyla ilaç almak zorunda kaldığını söyledi. Halkın parasını çalan, dolandırıcılık yapanların peşini bırakmayacaklarını da vurgulayan Özersay “Bu ülkede eğitimde ve sağlıkta en temel hizmetlerin verilmesi dahi aksıyorsa, eksikse ve bu noktalarda kaynağa ihtiyaç varsa ancak böyle bir ortamda birileri kendi cebini doldurmakla, devleti dolandırmakla ve kamu kaynaklarını israf etmekle uğraşıyorsa bunların peşini tabi ki bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Ülkede ayın sonunu getiremeyen vatandaşlar varken birilerinin sürekli kendi cebini düşündüğüne dikkat çeken Özersay “Polis eve savcılığa yaptığımız şikayetleri yakından takip ediyoruz ve şeffaflık gereği de kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu konuların peşini bırakmayacağız ve dokunulmazlıkların kaldırılarak yargılanmalarının önünün açılması da buna dahildir” dedi. Ziyaretlerde Özersay’a Genel Sekreter Turgut Alas, Girne İlçe Başkanı Çağın Çağatay Karataş, Girne İlçe Yönetim kurulu üyeleri ve Parti Meclisi üyeleri eşlik etti.