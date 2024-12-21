Berova mesajında 21-25 Aralık’ın, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek Rumların 21 Aralık 1963’te Kıbrıs Türk yönelik gerçekleştirdiği ve tarihe “Kanlı Noel” olarak yazılan katliamının üzerinden 61 yıl geçtiğini hatırlattı.

“Verdiğimiz varoluş mücadelesi, toplumsal hafızamızdan silinmedi. Bu onurlu varoluş mücadelesini unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız.” diyen Berova, mesajında şu ifadelere de yer verdi:

“Bugün, kendi Vatanımızda başımız dik ve özgürce yaşayabiliyorsak bunu, toprağı vatan yapan şahadet mertebesine ulaşan Şehitlerimize, Gazi olan Mehmetçik, Mücahit ve Mücahidelerimize borçluyuz.

‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ vesilesiyle, en zor şartlarda canları pahasına mücadele verip bizlere kutsal vatan topraklarını emanet eden başta Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi rahmet ve minnet duygularıyla anıyor, aramızda olan kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyor şükranlarımı sunuyorum.”