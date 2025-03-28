“Biz güzel bir aileyiz” vurgusu yaparak tüm personele emeklerinden dolayı teşekkür eden Bakan Berova, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.

Bugün Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen bayramlaşma etkinliğinde, Maliye personelinin bayramını tek tek kutlayan Bakan Berova’ya bakanlık bürokratları da eşlik etti.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, bayramlaşma etkinliğinde kısa bir de konuşma yaparak; “Bayramlar; barış, sevgi, saygı, hoşgörü, birlik-beraberlik, mutluluk ve huzurun yoğun olarak yaşandığı günlerdir.

Aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.