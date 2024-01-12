Berova mesajında şunları ifade etti;

“Ömrünü Kıbrıs davasına adayan, Kıbrıs Türk Halkı’nın adadaki varlığının devam etmesi, özgür ve bağımsız bir şekilde yaşaması için en zor ve en karanlık yıllarda Anavatan Türkiye ile gönül ve fikir birliği içinde ömrü boyunca mücadele eden, son nefesinde dahi, ‘Söyleyin onlara burası bağımsız bir Cumhuriyet’tir’ diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkılması gerektiğini tüm Dünya’ya haykıran, yalnızca Kıbrıs Türk Halkı için değil, Türk dünyası için de önemli bir Lider olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Bizlere emanet ettiği devletimize ve egemenliğimize sahip çıkarak, ulusal davamızı savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizin sözünü veriyoruz.”