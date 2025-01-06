Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın açıklaması şöyle:

“Kiraların banka üzerinden yatırılması uygulaması başladı. Bu uygulamanın birkaç önemli faydası vardır:

Kayıt Altına Alınma ve İzlenebilirlik: Kira ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması, bu işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlar. Bu sayede her iki taraf için de ödemeler izlenebilir ve olası anlaşmazlıklarda kanıt olarak kullanılabilir. Ödemelerin resmi belgelerle tevsik edilmesi, vergi denetimi gibi durumlarda da kolaylık sağlar.

Vergi Uyumu: Kira geliri elde edenler için, ödemelerin banka üzerinden yapılması, vergi beyannamelerinin daha kolay ve doğru bir şekilde yapılmasına yardımcı olur. Maliye Bakanlığı tarafından getirilen zorunluluklarla, vergi kaçağının önlenmesi amaçlanmaktadır. Kira bedelinin , banka üzerinden ödenmesi gerektiği için bu yolla vergi kaçağı önlenebilir.

Güvenlik ve Dolandırıcılığın Önlenmesi: Elden yapılan ödemelerde dolandırıcılık riski daha yüksekken, banka üzerinden yapılan ödemelerde bu risk azalır. Özellikle elden ödemelerde para kaybetme veya ödemenin yapıldığını kanıtlama konusunda sorunlar yaşanabilir. Banka havalesi ya da EFT ile yapılan ödemelerde bu tür riskler minimize edilir.

Kolaylık ve Zaman Tasarrufu: Kira bedelinin banka üzerinden ödenmesi, her ay belirli bir tarihte yapılacak ödemeler için hatırlatıcılar kurulmasına olanak tanır. Bu da hem kiracı hem de ev sahibi için zaman tasarrufu sağlar. Ayrıca, fiziksel olarak para taşıma zorunluluğu ortadan kalkar.

Kira Zamlarının Takibi: Kira bedellerinin banka üzerinden yapılması, kira artışlarının takibini kolaylaştırır. Devletin fahiş kira artışlarını kontrol edebilmesi için bankacılık sistemindeki ödemeler takip edilebilir hale gelir. Bu sayede, kira artış oranlarının yasal sınırlar içinde kalıp kalmadığı denetlenebilir.

Bu faydalar, kiraların banka üzerinden yapılmasını hem kiracılar hem de ev sahipleri için avantajlı kılmaktadır.”