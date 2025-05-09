Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Berova kabulde yaptığı konuşmada, avcılık ve atıcılığa vatandaşların ilgi gösterdiğini, kültürel tarihin de bunun bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Herkesin evinde, ailesinde, dededen gelme bu kültürü halen devam ettirdiğine değinen Berova, “Doğal olarak da nüfus yapımıza göre avcı sayımız oldukça yüksek. Ülkede sürdürülebilir bir şekilde Avcılığın devam edebilmesini sağlamak için KKTC Avcılık Federasyonu olarak önemli misyon üstleniyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum” dedi.

KKTC Avcılık Federasyonu’nun gerek av hayvanlarının üretilmesi, doğaya salınması, gerekse av bölgelerinin korunması ve diğer pek çok alanda da faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Berova, buna bağlı olarak hükümetin de elbette yasalar ve imkânlar çerçevesinde gereken katkıyı yapmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

-Saygıner

Görüşmede söz alan KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner, federasyonun çalışmaları hakkında bilgi vererek taleplerini dile getirdi.

13 binin üzerinde üye sayısına sahip, kendi bütçesini oluşturan bir federasyon olduklarını vurgulayan Saygıner, bu bütçenin avcıların sürdürülebilir avcılık için dişinden, tırnağından, sofrasından, çoluğundan çocuğundan keserek oluşturduğunu söyledi.

Saygıner, KKTC Avcılık Federasyonu bütçesinin Merkezi Av Komisyonu tarafından idare edildiğini ancak günün koşullarında bütçenin yetersiz kaldığını söyledi.

Karga avı konusuna da dikkat çeken Saygıner, resmi hizmet aracı olarak kendilerine verilen 3 tane araç olduğunu, 15 yıldır bu araçları kullandıklarını ancak araçların artık denetim yapamayacak pozisyona geldiğini, söz konusu araçların ivedilikle değişmesi gerektiğini kaydetti.