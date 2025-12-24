Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede matbaa sektörünün kâğıt ithalatında uygulanan KDV oranları ve sektöre yansımaları ele alındı.

Kıbrıs Türk Matbaacılar Birliği Başkanı Murat Çeliktaş görüşmede, matbaa sektörünün karşılaştığı bazı sorunlar ve beklentiler hakkında bilgi vererek, sektör temsilcilerinin görüşlerini Berova’ya aktardığı kaydedildi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da sektör temsilcilerinin görüş ve taleplerini dinlediklerini belirterek, konunun ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek gerekli düzenlemenin yapılacağını ifade etti.