Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, KKTC’nin ilk Başbakanı Mustafa Çağatay’ın vefatının 36’ıncı yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Berova mesajında şunları kaydetti:

"KKTC’nin ilk Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin eski genel başkanlarından merhum Mustafa Çağatay, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde bir mukavemetçi ve hukukçu olarak zorluklar ve yokluklar içinde, özveriyle hizmetlerde bulunmuştur.

Türk Cemaat Meclisi üyeliği, Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclis Üyeliği ile Maliye, Çalışma-Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı gibi kritik görevlerde bulunarak, halkına unutulmaz katkılar sunmuş, Kıbrıs Türk siyasi tarihine damga vuran bir isim olmuştur.

Onun mücadelesi, fedakârlığı ve hizmetleri, kalplerimizde ve hafızalarımızda sonsuza dek yaşayacaktır.

Aramızdan ayrılışının 36’ncı yıl dönümünde Mustafa Çağatay’ı rahmet, minnet, şükran ve derin bir özlemle anıyoruz."