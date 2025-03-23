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“Kıbrıs Türk Halkı’nın milli mücadelesinde ön saflarda etkin görevler üstlenerek, hayatını ulusal davaya adayan, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı olarak halkına büyük hizmetleri bulunan Osman Örek’i vefatının 26’ıncı yıldönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.”

Berova Örek’in 26’ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı Osman Örek’i 26’ıncı ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle andı.

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